رإصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال تظاهرة سلمية في مخيم العروب

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة سلمية في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قمعت تظاهرة سلمية خرجت في مخيم العروب تنديدا بجريمة الاغتيال التي نفذها الاحتلال للقائد الشيخ صالح العاروري وعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا، حيث أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل وشنت حملة تفتيش وألحقت أضرارا مادية فيها، واستولت على هواتف خلوية وحطمتها.

وفي سياق متصل، انطلقت تظاهرة حاشدة في شارع عين سارة بمدينة الخليل، تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا.