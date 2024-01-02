حزب الشعب يدين جريمة إغتيال القائد العاروري ويطالب توحيد الطاقات في مجابهة العدوان

وطن: اعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لجريمة الاحتلال الجديدة والمتمثلة في إغتيال القائد والمناضل الكبير صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) وعدد من كوادر الحركة في العاصمة اللبنانية بيروت، جراء استهداف مكتبه بصواريخ مسيرة حربية للاحتلال مساء اليوم الثلاثاء.

وتقدم الحزب من الشعب والإخوة في قيادة وكوادر حركة (حماس)، ومن أسرته وآل العاروري داخل وخارج الوطن، ومن ذوي بقية الشهداء الذين قضوا في هذه الجريمة بأحر التعازي والمواساة، مؤكدا أن شعبنا لن ينسى نضالات وتضحيات الراحل العاروري ورفاقه، وإنه سيبقى رمزاَ من رموز الكفاح والمقاومة الفلسطينية دفاعاَ عن حقوق شعبنا الوطنية، ولن تنجح هذه الجريمة بالنيل من إرادة كفاحه وصموده.

وأكد حزب الشعب مجدداَ، على سرعة وضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية في جميع المجالات وعلى كل المستويات، وتوحيد كل الطاقات في مجابهة عدوان وجرائم الاحتلال.