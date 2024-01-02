إضراب ونفير عام في الضفة الغربية غداً تنديداً باغتيال قائد أركان المقاومة صالح العاروري

وطن: أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية الإضراب والنفير العام غداً الأربعاء، حداداً على روح الشهيد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وقالت حركة "فتح" - إقليم رام الله إنّ يوم غد الأربعاء، يوم إضراب عام وشامل في محافظة رام الله والبيرة رداً على اغتيال العاروري في بيروت.

ونعت مساجد الضفة الغربية الشيخ الشهيد صالح العاروري، منها مساجد بلدته عارورة في رام الله.

وعقب ذلك، خرجت تظاهرة حاشدة في البلدة تنديداً بالاغتيال. وردّد المتظاهرون هتافات مثل "يا عاروري طل وشوف، هي رجالك ع المكشوف".

في ذات الوقت خرجت العديد من المسيرات في الضفة الغربية مباشرة بعد انتشار خبر الاغتيال منددة بجريمة الاغتيال.

بدورها، أعلنت الفصائل الوطنية في جنين أنّ يوم غد الاربعاء يوم غضب وإضراب شامل، وذلك رفضاً للمجازر والقتل والجرائم التي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها اغتيال الشهيد القائد صالح العاروري.

ودعت الفصائل الوطنية، في بيانها، إلى النفير العام تجاه ما يجرى من قتل لأبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء بدم بارد، وإلى الالتزام العام بالإضراب الشامل.