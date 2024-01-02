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حركة المبادرة الوطنية : اغتيال القائد الفلسطيني الكبير صالح العاروري جريمة جبانة و لن تكسر ارادة الشعب الفلسطيني أو تضعف مقاومته

02.01.2024 08:22 PM
حركة المبادرة الوطنية : اغتيال القائد الفلسطيني الكبير صالح العاروري جريمة جبانة و لن تكسر ارادة الشعب الفلسطيني أو تضعف مقاومته

وطن: نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الشهيد و القائد الوطني الكبير المناضل صالح العاروري.

ووصفت المبادرة في بيان وصل وطن نسخة عنه، ان اغتيال إسرائيل  للعاروري بالجريمة الجبانة التي لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة و ستزيد و تعمق النضال الفلسطيني من اجل الحرية.

و قالت المبادرة أن الشهيد المناضل العاروري نال الشهادة التي تمناها  و لكن اغتيال القادة الفلسطينيين من الشهيد ياسر عرفات الى الشهيد الشيخ أحمد ياسين ومئات القادة المناضلين  لم يزد الشعب الفلسطيني الا اصرارا على نيل الحرية و لم يضعف بل عزز روح المقاومة و الكفاح. 

وقالت المبادرة إن قادة "إسرائيل"  يلعبون بالنار و يجرون المنطقة الى انفجار شامل.

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