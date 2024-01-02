حزب الشعب يدين بشدة جريمة إغتيال القائد العاروري ويطالب بسرعة توحيد الطاقات في مجابهة العدوان

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لجريمة الاحتلال الصهيوني الجديدة والمتمثلة في إغتيال القائد والمناضل الكبير صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) وعدد من كوادر الحركة في العاصمة اللبنانية بيروت، جراء استهداف مكتبه بصواريخ مسيرة حربية للاحتلال مساء اليوم الثلاثاء.

وتقدم حزب الشعب في بيان صحفي له بأحر التعازي والمواساة من الشعب الفلسطيني الإخوة في قيادة وكوادر حركة (حماس)، ومن أسرته وآل العاروري الكرام داخل وخارج الوطن، ومن ذوي بقية الشهداء الذين قضوا في هذه الجريمة و أكد أن شعبنا لن ينسى نضالات وتضحيات الراحل العاروري ورفاقه، وإنه سيبقى رمزاَ من رموز الكفاح والمقاومة الفلسطينية دفاعاَ عن حقوق شعبنا الوطنية، ولن تنجح هذه الجريمة بالنيل من إرادة كفاحه وصموده.

كما أكد حزب الشعب مجدداَ، على سرعة وضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية في جميع المجالات وعلى كل المستويات، وتوحيد كل الطاقات في مجابهة عدوان وجرائم الاحتلال.