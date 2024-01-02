هنية: لن يطلق سراح أسرى الاحتلال إلا بشروط المقاومة

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إنه لن يتم الإفراج عن أي من الأسرى الإسرائيليين إلا بشروط المقاومة.

وفي كلمة له مساء اليوم ، قال هنية إن المقاومة هي "سيدة الزمان والمكان" في غزة وفلسطين.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي سيتوقف تحت ضربات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس المكتب السياسي على أن أي ترتيبات بشأن حل القضية الفلسطينية دون حركة حماس وفصائل المقاومة "وهم وسراب"، وفق تعبيره.