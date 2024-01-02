15 مجزرة للاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22.185 شهيداً و57.035 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت بأنّ الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع خلال الـساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 207 شهداء وأصيب 338 شخصاً.

وشهدت مناطق مختلفة من القطاع سلسة غارات بالطائرات الحربية والمسيّرة وقصفاً مدفعياً إسرائيلياً أسفر عن شهداء وجرحى وأضرار هائلة، وذلك فجر اليوم الثلاثاء والليلة الماضية.

كما شهد شمال مخيم المغازي وسط القطاع قصفاً مدفعياً إسرائيلياً مركّزاً. وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بكثافة في اتجاه المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وكان مدير منظمة "اليونيسيف"، جيمس إلدر، قد أفاد بأنّ أكثر من ألف طفل في غزة بُترت لهم ساق أو كلا الساقين، من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويوم أمس، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأنّ عدد الشهداء هذا العام هو الأكبر في فلسطين منذ نكبة 1948.

وقبل أيام، تطرّقت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى الوضع الإنساني في غزة وحجم المآسي. وقالت المنسّقة الطبية للمنظمة، جيليميت توماس، إنّ "الرعب في قطاع غزّة وصل إلى درجة لم تعد هناك كلمات لوصفه".