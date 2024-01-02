الهيئة المستقلة تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير عبد الرحمن البحش

وطن: حمّلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23) عاماً من مدينة نابلس في سجن مجدو يوم أمس الاثنين الأول من كانون ثاني 2024، وهو الأسير السابع الذي يتم الإعلان عن استشهاده داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، والرابع داخل سجن مجدو، فيما تبقى أعداد غير معلومة من الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة في ظروف غاية في القسوة، وسربت معلومات حول استشهاد بعضهم داخل المعتقلات.

وفي الوقت الذي تحمل فيه الهيئة المستقلة سلطات الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسرى في سجونها، فإنها تًحذر من تداعيات استمرار "إسرائيل" في سياساتها القمعية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي، والمتمثلة بإجراءات عقابية قاسية وممنهجة تهدد حياة الأسرى بشكل مباشر وتحرمهم من أبسط أساسيات الحياة ومنها تقنين المياه والطعام والكهرباء ومنع مواد النظافة الشخصية، وتقوم بشكل ممنهج بتعريض الأسرى للمعاملة القاسية واللاإنسانية.

وعليه طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في ظروف احتجازهم ووفاتهم، كما تطالب المؤسسات الدولية ذات الاختصاص بالضغط على "إسرائيل" السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، للاطلاع على الظروف الصعبة والقاسية المفروضة عليهم، وتحميل دولة الاحتلال المسؤولية تجاههم.