من نقطة الصفر ... مقاتلو القسام يشتبكون مع قوة راجلة من جيش الاحتلال ويعودون لقواعدهم بسلام

وطن: أكّدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنّ مقاتليها تمكّنوا من الاشتباك مع قوة راجلة للاحتلال، مكوّنة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت بأنّ المقاتلين تمكّنوا من الإجهاز على الجنود وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وقالت "القسّام" إنّها استهدفت آليةً للاحتلال ودبابة ميركافا بقذائف "ياسين 105"، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما دكّوا تجمّعاً لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف دبابة ميركافا للاحتلال بقذيفة "آر.بي.جي" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كذلك، قالت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، إنّها استهدفت آليتين عسكريتين للاحتلال بقذيفتي "آر.بي.جي" في محور وسط خان يونس.