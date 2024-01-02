جامعة حيفا تفصل 8 طلاب من فلسطينيي الداخل المحتل على إثر منشورات عبر التواصل الاجتماعي

وطن: أقصت جامعة حيفا اليوم 8 طلاب بشكل رسمي من الجامعة، بعد أن جرت ملاحقتهم منذ اندلاع الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة في الـ 7 من أكتوبر على خلفية منشورات وضعوها على منصاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الجامعة قد أرسلت منذ بداية الأحداث تحذيرات للطلاب الفلسطينيين في حرمها، بشأن النشر والحديث عن الوضع السياسي، والأحداث في قطاع غزة، حتى وصل الأمر إلى تهديد بعضهم بحرمانهم من حقه بالتواجد في سكنات الجامعة.

وقال عضو سكرتارية الجبهة الطلابية في جامعة حيفا أمجد الحاج للجرمق إن القضية بدأت بذريعة قيام طلاب بنشر منشورات وصفت ب "تحريضية" على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى إثرها تم فصل الطلاب الثمانية.

مقابل ذلك فإن إدارة الجامعة لا تزال تلاحق الطلاب من فلسطينيي الداخل المحتل وتشرعن التحريض ضدهم من قبل الطلاب الإسرائيليين وقد وصل الأمر حد تهديد بشكل واضح ومباشر بر مجموعات الواتساب .

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