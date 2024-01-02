شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر يوم الخميس الموافق 4/1/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:

كامل منطقة السواحرة الشرقية.

أجزاء من أبوديس وتشمل جامعة القدس ومحيطها , أجزاء من شارع الجامعة , جميع المنطقة بين جامعة القدس والسواحرة الشرقية , محيط مفرق أبو عيدة , محيط منطقة عرقوب الخيل , محيط منطقة أبو مغير – طريق الدلة , محيط إسكان الرباط والبرج.

واعتذرت الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.