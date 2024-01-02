شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا وذلك يوم الخميس 4/1/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

المناطق التالية من مدينة أريحا وتشمل: جزء من جامعة الاستقلال (مباني السكنات) , القرية السياحية , مسجد عباس بن عبدالمطلب , مستودع الاتصالات , الضابطة الجمركية – النويعمة , التسليح المركزي , مزرعة مناصرة ومزرعة حميدات , مختبر أريحا لترميم الفسيفساء (مدرسة الفسيفساء) , جزء من منطقة النويعمة قرب مشروع بنيان , جزء من شارع قصر هشام والمجاورين.

واعتذرت الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.