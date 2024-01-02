حزب الشعب يدعو إلى عدم المشاركة الفلسطينية في مؤتمر "دافوس الاقتصادي" ويطالب بمقاطعته

وطن: دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى عدم أي مشاركة فلسطينية رسمية أو غير رسمية في مؤتمر "المنتدى الاقتصادي العالمي - WEF" والمقرر انعقاده السنوي في الفترة من 15- 19 كانون ثاني/ يناير الجاري 2024، في مدينة دافوس السويسرية، تحت عنوان ما يسمى "إعادة بناء الثقة".

وأكد حزب الشعب في بيان صدر عنه وصل وطن نسخة منه، اليوم الثلاثاء: على أن أية مشاركة فلسطينية بأي شكل من الأشكال ومهما كانت الذرائع، بما في ذلك من قبل الحكومة الفلسطينية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني أو "رجال أعمال" وأفراد، والالتقاء والحديث مع الضالعين في العدوان على شعبنا من ممثلي رجال المال والاعمال والسياسة والاقتصاد في دولة الاحتلال الاسرائيلي وشركائهم الغربيين، ستشكل طعنة جديدة في خاصرة شعبنا ومئات آلاف من ضحايا هذا الاحتلال الفاشي، ونطالب أحرار العالم بمقاطعته.

وقال حزب الشعب في بيانه: إن منتدى دافوس" ينحاز كلياَ للسياسية الأمريكية والرواية الصهيونية للاحتلال، وسبق ان رفض إدانة جرائم الاحتلال وعدوانه الجاري اليوم، وهو يمارس المعايير المزدوجة تجاه قضايا الشعوب والدول، واجتماعاته ليس أكثر من منصة دولية لتعزيز مشاريع "اقتصاديات" الدول الرأسمالية ومنها المعادية تماماَ لشعبنا وحقوقه الوطنية، ولتمرير فتات "حلول اقتصادية" بالمفهوم الامريكي الاسرائيلي، على حساب القضايا السياسية والجوهرية، ومنها القضية الفلسطينية.

