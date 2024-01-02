أهالي الاسرى في سجون الاحتلال: لا نريد استقبال اسرانا شهداء.. ويحملون الصليب الأحمر ومؤسسات الاسرى مسؤولية حماية الاسرى

وطن: قالت عائلات الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء إنها لا تريد استقبال أسراها شهداء.

وحملت عائلات الاسرى في بيان اصدرته وصل وطن نسخة منه، الصليب الاحمر والمؤسسات العاملة في مجال الاسرى ما يتعرض له الاسرى من اعتداءات جسدية ونفسية كالضرب والشبح والتعرية والشتم واجبارهم على تقليد أصوات الحيوانات وشتم الذات الالهية، وكذلك التفتيش العاري للاسيرات النساء والاشبال وتهديد الاسيرات بالاغتصاب من قبل ضباط السجون.

كما طالبت عائلات الاسرى معرفة مصير وظروف أسرى واسيرات غزة وتحمل المسؤولية تجاه مسألة مكتسبات الحركة الاسيرة خاصة فيما يتعلق بالملابس والاغطية والطعام وادوات النظافة، بالاضافة الى عزل الاسرى الكلي عن العالم الخارجي ومنع الاهالي والمؤسسات المعنية من زيارة السجون.

وأهاب أهالي الاسرى بالمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، وعلى رأسها الصليب الأحمر، التحرك الفوري، وتحملهم مسؤولية تلكؤهم عن القيام بواجبهم المهني والإنساني تجاه الألسرى.

ودعا أهالي الأسرى في بيانهم الى ممارسة أقسى أساليب الضغط لإعادة الوضع في السجون لما كان قبل الحرب، والسماح لهم بالزيارة، وتفعيل الحشد والمناصرة على المستوى الدولي والمحلي، وإظهار حجم عنجهية الاحتلال وفاشيته في التعامل مع الاسرى، وكذلك عرض قضية الاسرى الفلسطينيين أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومجلس الأمن، والحصول على قرارات أممية بخصوص هذا الموضوع.

وفيما يلي نص البيان: