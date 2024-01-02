طالبة من الجامعة العربية الأمريكية تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في الامارات العربية المتحدة

وطن: شاركت الطالبة في تخصص الطب البشري بالجامعة العربية الأمريكية برام الله زينة رفيدي، والمتطوعة في جمعية الشبان المسيحية بالقدس، في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP28 الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة.

وحول التجربة قالت رفيدي: "كنت فخورة بتمثيل فلسطين في هذا الملتقى الدولي، وكانت التجربة ملهمة حيث قدم المؤتمر منصة للحوار والتعاون والمناصرة، أشعر أن لدي التزام جديد بالدفاع عن بيئة كل فرد وحقوقه، خاصة أولئك الذين يواجهون تحديات مختلفة عن تلك التي أواجهها"، مشيرة أن الدعم الذي قدّموه كشباب لم يقتصر على الجوانب اللوجستية فقط؛ بل أن مشاركتهم شكلت إحساسًا بروح المجتمع والهوية الجماعية.

وأضافت: "اليوم لدي قناعة أكثر من أي وقت مضى أنه لا يمكن تحقيق العدالة البيئية دون تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان".

يشار إلى أن الجامعة العربية الأمريكية تشجع طلبتها للانخراط بالأنشطة المجتمعية والعلمية المختلفة على المستوى المحلي والدولي، وذلك إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه الجيل الشاب في التغيير والتطوير.