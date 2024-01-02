"إسرائيل" تقرّر المثول أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتهام جنوب إفريقيا بارتكابها جرائم إبادة في غزة

وطن: قررت دولة الاحتلال المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة برفض الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا، التي قالت إن تل أبيب ارتكبت جرائم إبادة في غزة.

وتأتي الخطوة المرتقبة، من أجل المطالبة برفض الطلب الجنوب إفريقيّ بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد دولة الاحتلال، يطالبها بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة.

جاء ذلك، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ ("واينت")، في وقت متأخر من مساء الإثنين، نقلا عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.

وقال هنغبي إن "دولة إسرائيل وقّعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها. سنتواجد وسنردّ الدعوى العبثيّة التي تشكل مؤامرة دمويّة"، على حدّ وصفه.

وسبق القرار "مناقشات محمومة" في تل أبيب، بحسب وصف تقرير "واينت" الذي أشار إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد شارك في مناقشة مماثلة، الإثنين.

وذكر التقرير أن مناقشات جرت في الأيام القليلة الماضية في جيش الاحتلال، ووزارة الخارجية، ووزارة الأمن، ووزارة القضاء، بشأن ذلك، مشيرا إلى أن الجهات المذكورة، ناقشت سُبُل التعامل مع الدعوى الموجّهَة بحق تل أبيب.