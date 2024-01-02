الأمطار تضاعف معاناة النازحين في غزة وتُغرق خيامهم

وطن: وتضاعفت معاناة مئات الآلاف من النازحين مع الأجواء الباردة والماطرة، في قطاع غزة، حيث دمّرت وأغرقت الأمطار والرياح خيام النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ومع فجر اليوم الثلاثاء، واصلت طائرات ومدفعيات الاحتلال استهدات منازل المواطنين، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات .

وأفادت مصادر محلية، بوقوع إصابات جراء قصف للاحتلال استهدف منزل عائلة كراجة في مخيم 1 في النصيرات وسط قطاع غزة، في حين واصلت زوارق الاحتلال قصف شاطئ دير البلح وسط القطاع.