يعترف بإصابة ضابط.. الاحتلال يغتال 4 مقاومين في عزون شرق قلقيلية

وطن: اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، 4 مقاومين في بلدة عزون شمال قلقيلية، فجر اليوم الثلاثاء.

وأعلن جيش الاحتلال اغتياله لأربعة شبان، خلال اقتحامه لبلدة عزون، وذلك بعد محاصرة البناية التي كانوا يتحصنون بها، وإصابتهم واعتقالهم.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء الاربعة هم: وليد رضوان ومحمد رضوان وقصي عدوان وإياد شبيطة

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت البلدة من عدة محاور، ودارت اشتباكات ومواجهات عنيفة.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، وصادرت تسجيلات الكاميرات.

وأعلنت فعاليات البلدة عن إضراب شامل اليوم يشمل جميع مناحي الحياة،حدادا على ارواح الشهداء.

وفي السياق، أعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة ضابط بجراح خلال تبادل لإطلاق النار مع المقاومين في عزون.

ونشر جيش الاحتلال صورة لأسلحة زعم انها كانت بحوزة المقاومين قبل استشهادهم في عزون.