إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية

وطن: أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أطلق الرصاص الحي صوب شاب بالقرب من شارع نابلس بالمدينة، وقام الجنود بالتنكيل به والاعتداء عليه بالضرب عقب الإصابة، دون وضوح تفاصيل عن وضعه الصحي.

ولفتت المصادر الى أن جنود الاحتلال أطلق الرصاص صوب سيارة الإسعاف التي قدمت لنقل المصاب، ومنعتها من التقدم.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة وعنيفية بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.