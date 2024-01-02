10 آلاف مريض سرطان في غزة يعيشون ظروفا غير انسانية وبدون أدوية

وطن: أكّد مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان د.صبحي سكيك، عدم توفر أي نوع من الأدوية الخاصة لعلاج السرطان في قطاع غزة، بعد خروج المستشفى الوحيد قسرًا عن الخدمة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى وجود 10 آلاف مريض سرطان يعانون من ظروف قاهرة وغير إنسانيّة.

ولفت إلى رفع ما يزيد عن 2200 تحويلة لمرضى السرطان للعلاج بالخارج، مضيفًا "سافر عدد منهم لبعض الدول الشقيقة".

وطالب سكيك العالم الحرّ بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة والإسراع في مغادرة المرضى وضمان توفير العلاج لهم.

ونادى كافة الدول خاصة الجمهورية التركيّة حكومةً وشعبًا بضرورة إعادة تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الذي يعتبر الملاذ الوحيد لمرضى السرطان بقطاع غزة.

وفي 30 أكتوبر الماضي، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الصداقة التركي وأخرجته عن الخدمة ضمن عدوانها الممنهج ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة.