فيديو| يوثق صراخ وبكاء جنود الاحتلال في بيت حانون بفعل ضربات المقاومة

وطن: نشرت هيئة البث "الإسرائيلية" تسجيل فيديو يوثق صراخ جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات مع المقاومة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ويظهر الفيديو شهادات لجنود الاحتلال تتحدث عن الظروف العصيبة التي عاشوها أثناء توغل قوات الاحتلال في بيت حانون شمال القطاع، على وقع مقاومة ضارية للمقاومة تسببت في قتل وجرح العديد من الجنود.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها بضراوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على كافة محاور القتال، فضلا عن حفاظها على قدراتها الصاروخية التي تمكنها بعد 87 يوما على العدوان من دك مدن عمق الاحتلال الإسرائيلي.