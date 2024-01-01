جريمة اعدام ميداني ارتكبها جندي احتلال لأسير من قطاع غزة

وطن:زعمت وسائل اعلام اسرائيلية ان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح تحقيقا مع جندي بعد أن أعدم فلسطينيا من قطاع غزة، اعتقل من قبل قوات الاحتلال، وطلب منه حراسته، قبل أن يطلق النار عليه ويرديه شهيدا .

جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم، وأفادت بأن جيش الاحتلال أعلن أنه يتم استجواب جندي كان يحرس أسيرا فلسطينياً اعتقله جنود الاحتلال،و أطلق النار عليه

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أن جيشه اعتقل الفلسطيني ، بعد استجوابه ميدانيا.

وبحسب موقع "واينت" الإلكتروني،"يشتبه بأن الجندي أطلق النار على المعتقل وأرداه شهيداً". ونقل الموقع عن جيش الاحتلال أنه "عقب المعلومات الأولية التي تم تقديمها، فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا بشأن ملابسات إطلاق النار".

ولم تشر تقارير إلى ظروف اعتقال الفلسطيني الذي تعرض لجريمة إعدام ميدانية، ولم تذكر موقع الجريمة، كما أنها لم تكشف عن هوية الجندي القاتل، وإذا ما كان قد اعتقل أم أنه لا يزال يقاتل بصفوف الاحتلال في غزة.