"طوفان الأقصىى" في يومها الـ88.. عمليات المقاومة تشتد والاحتلال يقر بخسائر جديدة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ88 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان صحفي، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الأيام الأربعة الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وسط استمرار الاشتباكات في مختلف محاور قطاع غزة، وقتل 16 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، خلال تنفيذهم 42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من الجنود قتلى وجرحى.

فيما اعلنت وسائل إعلام عبرية عن مقتل جندي في جيش الاحتلال وإصابة 11 آخرين، اثنين منهم في حالة خطرة، من جراء انفجار عبوة في بيت حانون شمالي قطاع غزة واشارت الى أنّه في "حادثتين إضافيتين في قطاع غزة، أصيب جندي وضابط هندسة بجراح خطيرة إضافة إلى 6 جنود إصابتهم مختلفة".

فيما اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن وصول عدد الشهداء الى 28,978 شهيداً ومفقوداً منذ بدء العدوان على غزة منهم 21,978 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات و 9,280 من الأطفال و6,600 من النساء.

ويواصل الاحتلال غاراته وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ88: