"الأونروا": 300 شخص استشهدوا في استهداف الاحتلال لـ180 من منشآتنا بغزة

وطن: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، استشهاد أكثر من 300 شخص في عمليات قصف صهيوني استهدفت 180 من منشآتها في قطاع غزة، بعضها بضربات مباشرة.

وقال جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية أن "حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب الغارات الإسرائيلية، يعيشون في منشآت الأونروا في أنحاء غزة".

وشددت أن "مرافقنا أصبحت ممتلئة تمامًا، ولذلك بدأ الناس في النوم بالعراء".

وفي تدوينة منفصلة، قالت الوكالة الأممية: "بينما يزدحم العالم باحتفالات رأس السنة، تزدحم شوارع جنوب قطاع غزة بالنازحين".

ويشن جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.