عملية اغتيال جديدة .. الاعلان عن استشهاد الأسير عبد الرحمن البحش بمجدو

وطن:أعلنت هيئة شؤون الاسرى ونادي الأسير أن الاحتلال نفذ عملية اغتيال جديدة بحقّ الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عامًا) من نابلس في سجن (مجدو).

يذكر أن الأسير معتقل منذ تاريخ 31 أيار 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهرًا.

وكانت أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم، استشهاد معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس هيئة شوؤن الأسرى والمحررين قدروة فارس إن نبأ استشهاد المعتقل يأتي في إطار جرائم الاحتلال بحق المعتقلين في سجونه، ما رفع عدد المعتقلين الذين ارتقوا داخل السجون منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر من العام المنصرم (2023) إلى سبعة شهداء.

وأشار فارس إلى أن الشهداء السبعة من المعتقلين في سجون الاحتلال هم ما عرف حتى الآن فقط، منوها إلى أن هناك شهداء آخرين من معتقلي قطاع غزة لا يعلم عنهم أحد حتى الآن.

وكانت مصلحة السجون قد أعلنت عن استشهاد اسير يبلغ من العمر ٢٣ عاما كان جيش الاحتلال قد اعتلقه عام ٢٠٢٢.