المقاومة العراقية تستهدف قاعدة "كونيكو" الأميركية شرقي سوريا

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة القوات الأميركية في حقل كونيكو بريف دير الزور شرقي سوريا، برشقة صاروخية، أصابت أهدافها.

ووفق مصدر ميداني فإن "4 صواريخ على الأقل سقطت داخل القاعدة الأميركية، وتصاعدت أعمدة الدخان من داخل الحقل".

وأضاف المصدر أن "الطيران المروحي الأميركي باشر التحليق في أجواء المنطقة عقب الاستهداف".

وقبل ساعات، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنّ مجاهديها استهدفوا قاعدة "الشدادي" الأميركية جنوبي محافظة الحسكة (شمالي شرقي سوريا)، موضحةً أنّ الاستهداف جرى بواسطة الطيران المسيّر.

وصباح اليوم، أفاد مراسل الميادين، بتعرّض القوات الأميركية في قاعدة "عين الأسد" غربي العراق لاستهداف، فجر اليوم الاثنين.

المصدر: الميادين