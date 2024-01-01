الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة ١١ آخرين جراء انفجار عبوة شمال قطاع غزة

وطن: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي احتلال وإصابة 11 آخرين، اثنين منهم في حالة خطرة، من جراء انفجار عبوة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وتابعت أنّه في "حادثتين إضافيتين في قطاع غزة، أصيب جندي وضابط هندسة بجراح خطيرة إضافة إلى 6 جنود إصابتهم مختلفة".

وفي الشمال، على الحدود الفلسطينية اللبنانية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ جنوداً إسرائيليين أصيبوا من جراء إطلاق (حزب الله) صواريخ مضادة للدبابات على منطقة يعرا في الشمال.

ووفق ما قاله "جيش" الاحتلال الإسرائيلي فإنّ 5 جنود أصيبوا على الحدود الشمالية، بعضهم في حالة خطيرة، من جراء الصواريخ التي أطلقها حزب الله.

من جانبها، لفتت قناة "كان" الإسرائيلية، إلى أنّ "خط المواجهة مع حزب الله في الشمال يزداد سخونة".