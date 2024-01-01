ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى نحو 22 ألفاً بينهم أكثر من 9 آلاف طفل

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إنّ حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان وصلت إلى 21978 شهيداً، بينهم أكثر من 9 آلاف شهيد من الأطفال و57697 مصاباً.

وتابع القدرة أنّ الاحتلال ارتكب 13 مجزرة مخلفة 156 شهيداً و246 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد استشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة، مضيفاً أنّ الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة.

ولفت القدرة إلى أنّ الاحتلال مستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية.

وأشار إلى أنّ العمل جارٍ من إجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة، والعمل أيضاً مع المؤسسات الأممية لإعادة تشغيل المراكز الصحية في مختلف مناطق القطاع.

وأكد القدرة ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة، لافتاً إلى أنّ 1,9 مليون نازح معرضون للمجاعة والأوبئة.

ويوم أمس، أفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء بأنّ عدد الشهداء هذا العام هو الأكبر في فلسطين منذ نكبة 1948.

وكان قد أفاد مدير منظمة "اليونيسيف"، جيمس إلدر، أن أكثر من 1000 طفل في غزة بترت لهم ساق واحدة أو كلتا الساقين، من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي اليوم الـ 87 من الحرب على غزة، كثّف الاحتلال غاراته على مناطق عديدة من القطاع، ولا سيما خان يونس جنوباً، وجباليا البلد شمالاً، إلى جانب أحياء مدينة غزة: الدرج والتفاح وقيزان رشوان، والمناطق الوسطى ومنها مخيم النصيرات ومحيط مسجد أبو داوود، ما أدى إلى ارتقاء عددٍ من الشهداء.