"القسام": مقتل 15 جندياً إسرائيليا في تفجير حقل ألغام بغزة

وطن: أعلنت كتائب القسام أنّ مقاتليها تمكنوا خلال الـ48 ساعة الماضية من استهداف 26 آلية إسرائيلية متوغلة في حيي الدرج والتفاح في مدينة غزة.

وأعلنت الكتائب تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية خاصة بعد دخولها لموقع "الخليل" العسكري شرق حي التفاح، وأكد مقاتلوها مقتل 15 جندياً في العملية، فيما شوهدت سيارات الإسعاف والمروحيات الإسرائيلية تهرع لنقل القتلى والجرحى.

وفي الحي نفسه، استهدفت كتائب القسام 5 آليات إسرائيلية، كما فجّرت فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق الحي، وأوقعتهم بين قتيلٍ وجريح.

كذلك، هاجم مقاتلو القسام تجمعاً لآليات الاحتلال بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.

بدورها، أعلنت سرايا القدس استهداف دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "التاندوم" والـ "RPG" في المحور عينه.

استهداف نوعي في خان يونس

أما في خان يونس، فتمكن مقاتلو القسام من استهداف 3 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمالي المحافظة.

كما فجر المقاتلون عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية راجلة في المنطقة نفسها، بالإضافة إلى تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بالعبوات الناسفة بعد أن تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال، موقعين قتلى وجرحى.

وفي القرارة أيضاً، استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105".

من جانبها، استهدفت ألوية الناصر صلاح الدين تجمعاً لجنود وآليات جنود الاحتلال في مدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

بدورها، تحدثت كتائب المجاهدين عن استهداف نوعي بعدما دكّ مقاتلوها في لواء خان يونس تجمعات لجنود وآليات عسكرية للعدو شرقي خان يونس في محيط مدخل خزاعة بقذائف الهاون من العيار المتوسط، موقعين إصابات مباشرة ومحققة.