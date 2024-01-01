لبنان: المقاومة تستهدف موقع "حدب البستان"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، أنّ مقاتلييها استهدفوا موقع حدب البستان، مؤكدةً أنّه تمّت إصابتها بشكل مباشر.

وتواصل المقاومة الإسلامية (حزب الله)، استهداف مواقع وتجمعات لجنود الاحتلال، على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية بأسلحة متعددة، مساندةً لغزة ضمن عملية "طوفان الأقصى"، وردّاً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية الجنوبية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة المطلة.

ودوت صفارات الإنذار في شمالي فلسطين المحتلة قرب الحدود مع لبنان، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإنذار عن اختراق طائرة بدون طيار عدائية في الجليل الأعلى.

في غضون ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف قرية طير حرفا جنوبي لبنان، بالإضافة إلى استهداف الأطراف الغربية لبلدة مارون الراس في القطاع الأوسط، وفق مراسل الميادين.

كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة الجبين في القطاع الغربي.

كذلك، قال إنّ مسيرة إسرائيلية وطائرات حربية شنّت غارة على بلدة كفركلا في القطاع الشرقي، فيما شهد القطاع الغربي جنوبي لبنان سلسلة غارات إسرائيلية في محيط موقع "جل العلام".