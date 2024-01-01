الاحتلال يعتقل مواطنا ويداهم عدة منازل في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا وفتشت عدة منازل في الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سليمان عبد الحي جعافرة من منطقة الطيبة ببلدة ترقوميا غرب الخليل أثناء تواجده في أرضه.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن الاحتلال اقتحم عدة منازل في حيي عصيدة وصافا وعاثوا فيها خرابا ودمارا، وعُرف من أصحاب هذه المنازل المواطنان فهد ووليد صبارنة.

كما اندلعت مواجهات في البلدة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.