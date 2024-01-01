الاحتلال يعتقل والدة الشهيد أحمد عليان وشابا آخر من القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، والدة الشهيد أحمد عليان من بلدة جبل المكبر، وشابا من بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت والدة الشهيد أحمد عليان عقب اقتحام منزل العائلة في بلدة جبل المكبر بالقدس.

وكان الشهيد عليان قد ارتقى مساء الخميس الماضي بعد إطلاق النار عليه عند حاجز مزموريا جنوب القدس المحتلة.

كما اعتقل الاحتلال الشاب محمود أبو الهوى من منزله في بلدة الطور.