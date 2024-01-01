"الفدائي" يختتم معسكره بالسعودية ويحط الرحال في قطر

وطن: اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، واستمر لمدة 10 أيام، ضمن فترة التحضير لكأس آسيا قطر 2023، التي تنطلق منافساتها في الثاني عشر من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، وتستمر حتى العاشر من شباط/ فبراير المقبل.

وخلال المعسكر، التحق بالبعثة حامي العرين رامي حمادة، واللاعب علاء الدين حسن، في انتظار التحاق اللاعبين المحترفين بصفوف المنتخب خلال الأيام المقبلة.

وكان منتخبنا الوطني قد أقام معسكره الأول في الجزائر، والذي تخللته إقامة مباراتين، حيث تعادل مع الأولمبي الجزائري بهدف لمثله، وفاز على اتحاد عنابة بثلاثة أهداف لهدفين، بتشكيلة من اللاعبين المحليين.

ويحط الفدائي رحاله، يوم غدٍ الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تعول الجماهير الفلسطينية عليه كثيراً من أجل تحقيق نتائج مرضية في بطولة كأس آسيا، خاصة أنه الظهور الثالث بعد نسختي أستراليا 2015، والإمارات 2019، وذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر على أبناء شعبنا نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي تسبب بتوقف المسابقات الكروية.