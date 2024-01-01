الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على مركبة ومبالغ مالية في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا، واستولت على مركبة ومبالغ مالية في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود إياد محمود العمايرة، بعد دهم منزله وتفتيشه في حي واد سود ببلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وفتشت مطبعة وعدة منازل، وحطمت أبوابها وعاثت خرابا في محتوياتها، واستولت على مركبة، ومبلغ بقيمة 70 ألف شيقل من منازل الأشقاء مصعب، وأنس، وصهيب، وجبرين عبد العظيم أبو تركي.