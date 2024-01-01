الاحتلال يعتقل 13 مواطنا بينهم سيدة ويستدعي آخرين في قطنة شمال غرب القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 13 مواطنا، بينهم سيدة، واستدعت آخرين، في بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: المحامي عبد الله حوشية، ومصطفى طبنجة، وعماد شماسنة، ومحمود شماسنة، واياد محسن، وليث الفقيه، ومحمد اسامة داوود حسن، ويوسف حسان الفقيه، وجمال جودة حوشبة، وعبد الله حوشية، وجهاد جبر شماسنة، ويعقوب الفقية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة أم عاصف شماسنة، للضغط على أولادها لتسليم أنفسهم.

وأشارت إلى أن تلك القوات سلّمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

كما نصبت قوات الاحتلال خيمة وسط البلدة، وشرعت بالتحقيق ميدانيا مع عشرات المواطنين، بعد اقتحام منازلهم.