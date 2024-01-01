اتحاد لجان العمل النسائي: 2023 شهد حرب الإبادة والنزوح القسري.. 22 ألف شهيد و7 ألف مفقود في قطاع غزة

وطن: قال اتحاد لجان العمل النسائي ان ذكرى "انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة تحل علينا، بينما لا يزال الاحتلال النازي مستمرا في حرب الإبادة والتهجير التي يشنها على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة التي تذكر بحربه الأولى التي أنتجت النكبة الأولى عام 1948 التي بعد سبعين عاما لم تغادر مكانها في الذاكرة الجمعية الفلسطينية.

واعتبر الاتحاد في بيان وصل لوطن نسخة عنه " أن الحرب الوحشية لعام 2023 التي انطبعت بالمشهد الهمجي والوحشي لن تغادر الذاكرة الجمعية لشعبنا كما لن تغادر ذاكرة العالم بأسره مشاهد القتل والتدمير الشامل في مواجهة مشهد المقاومة والبطولة والصمود والصبر والكبرياء لتعلن مجددا بأننا لن ننسى ولن نغفر."

وأضاف اتحاد لجان العمل النسائي، أن الاحتلال قام بإخراج أحد الخطط المعدة مسبقاً من الأدراج، حين وجد الفرصة والذريعة المناسبة لتنفيذها في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي جاءت رداً على تاريخ من الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق شعبنا على مدار خمس وسبعين عاما بعد النكبة و56 عاما بعد احتلال ما تبقى من الأرض عام 1967، ومضيِّه في مصادرة الاراضي وضمها وبناء المستوطنات وتهويد القدس ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى.

وأضاف اتحاد لجان العمل النسائي، أن الحرب العدوانية على غزة في يومها السادس والثمانين حصدت نحو 22 ألف شهيداً وشهيدة 70% منهم من النساء والأطفال، وأكثر من 7 الاف مفقود تعبيراً عن توجهات الائتلاف الحكومي المؤلف من غلاة الأحزاب الصهيونية المتطرفة نهاية عام 2022 المتوافقة على خطة حسم الصراع على الأرض بالقوة العسكرية والقمع والقتل والتهجير بكافة الوسائل.

وأشاد اتحاد لجان العمل النسائي بالصمود الأسطوري لشعبنا في قطاع غزة أمام الآلة العسكرية المدججة واحتماله الأبعاد الكارثية للمأساة الانسانية الناشئة عن عمليات القتل والتدمير الشامل للبنية التحتية وقصف البنايات السكنية بقصد النزوح القسري علاوة على عمليات التجويع والتعطيش وتدمير النظام الصحي في إطار ايقاع العقوبات الجماعية على الشعب تاركاً بآثار كارثية لا تقف عند حدود الصحة العامة على أهميتها بل تفاقمت بتزامنها مع منع دخول المواد الغذائية الكافية لحاجة السكان وتقنين دخول الوقود ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الصحية الأمر الذي تسبب بانتشار الأمراض الوبائية المعقدة وانتشار سوء التغذية بين الاطفال والأمهات على وجه الخصوص بينما تشير الاحصاءات الى ولادة 180 امرأة يوميا في ظروف امنية وصحية غاية في الصعوبة للشهر الثالث على التوالي في واقع عدم القدرة على مواجهة التحديات المتعاظمة بسبب الحصار والتعقيدات التي يضعها الاحتلال للحيلولة دون دخول المساعدات والاحتياجات الى القطاع المنكوب.

ولفت الاتحاد الى انعكاس الحرب على تفاقم أزمة البطالة وتداعياتها الحياتية بشكل عام وعلى النساء بشكل خاص في واقع مؤشرات ارتفاع عدد النساء الأرامل الذي رفع عدد شريحة النساء اللواتي يترأسن أسرهن في حالة تشهد على توقف الحياة والأعمال واغلاق المعابر وتداعياته على ارتفاع معدلات الفقر المتعدد الأوجه وسوء الأحوال المعيشية.

وأشار الاتحاد الى ان استهداف واعتقال النساء في السياق الاستعماري كام أحد أشكال منظومة القهر وتوظيف الخصوصية الثقافية في خدمة السياسة العقابية والانتقامية التي لوحظ التطور الحاصل على أساليب التعذيب في عهد وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير حيث يبدأ التعذيب من لحظة الاعتقال من خلال الضرب المبرح ووضع القيود البلاستيكية والتفتيش والضرب بعد تعرية الأسيرات عدا عن القيام بسحب الفراش عن الأسرة الحديدية ومنع الاغطية والمياه ومواد النظافة والفوط الصحية.

واكد البيان رصد اختلاف التعامل مع أسيرات غزة اللواتي اعتقلن من القطاع أو اثناء تواجدهن في الضفة الغربية بتصاريح عمل أو للعلاج والزيارة، من خلال إخفاء المعلومات عن اعتقالهن بما يشبه الإخفاء القسري كما تم اللجوء الى إبعادهن عن أطفالهن خلال الاعتقال وإلى والتفتيش العاري الجماعي والتهديد بالاغتصاب لإحداث التأثير المستهدف باستخدام الخصوصية المحلية الثقافية بغرض انتزاع المعلومات وهو ما ووجه من الاسيرات بالصلابة والتحدي.

وطالب اتحاد لجان العمل النسائي الجميع بمختلف الفصائل والقوى السياسية والاجتماعية إلى الارتقاء بمستوى التضحيات العظيمة التي يقدمها شعبنا في الضفة والقطاع والتوجه الفوري نحو اعلان صريح يغلِّب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية الضارة بالقضية والشعب والتوجه نحو عقد اجتماع الامناء العامين بحضور القوى الاجتماعية والمستقلين والنساء والشباب، لاعتماد صيغة للعمل الموحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والتوافق على رفض ما يصطلح عليه باليوم التالي لانتهاء العدوان كونه شأن فلسطيني بامتياز.