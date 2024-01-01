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هل تعترض أمريكا طريق أول دعوى ضد "إسرائيل" في محكمة العدل ال ...
رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري لــوطن: بعد ال7 من اكتوبر ...
في الذكرى الـ59 لانطلاقتها.. فتح تؤكد على التمسك بالثوابت ور ...
الإغاثة الطبية في غزة لوطن: 77 % من المنشآت الصحية في قطاع غ ...
المختص بالشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين لوطن: نتنياهو بات معز ...
مع بداية العام الجديد.. طوفان الأقصىى في يومها الـ87.. المقا ...
بدء دخول طعومات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة
مع دخول العام الجديد 2024.. كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشق ...
إصابة عنصري أمن إسرائيليين بعملية طعن وإطلاق النار على المنف ...
الاحتلال ارتكب 1825 مجزرة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي
الصفدي: 2024 سيكون عام الموت ما لم يتم إحباط أجندة نتنياهو
زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب اليابان وصدور تحذيرات من موجات تسو ...
إسطنبول.. عشرات الآلاف ينظمون مسيرة تضامنا مع غزة
متضامنون يتظاهرون في عدة ولايات أميركية للمطالبة بوقف العدوا ...
مساع إسرائيلية للاستعانة ببلير في مخطط التهجير
الاقتصاد المنزلي في مواجهة الإغلاق والبطالة
حصار مطبق على مخيم العروب
القبور "مُكتظة" في محافظة الوسطى بقطاع غزة
"لا تدفعوا ثمن الرصاص الذي يقتل أطفالنا".. مقاطعة منتجات الا ...
شح الزيت والزيتون في غزة بسبب العدوان
استراتيجية إطالة الحرب والنتيجة صفر
إلى متى يستمر عجز دول العالم عن إيقاف إبادة الأبرياء في قطاع ...
الجبهات الشريكة تحوّل هزيمة "إسرائيل" العسكرية إلى هزيمةٍ اس ...
من المســافـة صفــر
أهداف عسكرية وسياسية لاجتياحات الضفة
لجنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. ملف فساد أسود أغلق ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان: غياب تأمين صحي شامل.. حرمان الكثي ...
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
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