الشعبية تنعى شهداء البحرية اليمنية وتدعو للارتقاء بالفعل النضالي في كل فلسطين

رام الله - وطن:وجهت الجبهة الشعبية التحية لللجماهير التي تواجه حرب الإبادة على قطاع غزة، ولكل أبطال المقاومة على امتداد الوطن المحتل.

ونعت الشعبية في بيان وصل لوطن نسخة عنه " أبطال القوة البحرية اليمنية الذين استهدفهم العدو الأمريكي، ونؤكّد أن ما قدمه اليمن لفلسطين في هذه المواجهة هو التجسيد الحقيقي لقيم العروبة ومعنى وجود هذه الأمة ودورها في معركة المصير والوجود الحالية".

واكدت الشعبية "ان الاعتصامات وفعاليات الجماهير العربية التي حاصرت السفارات الأمريكية في بعض الدول، تأكيد على وعي الجماهير بالدور المركزي للعدو الأمريكي في إبادة شعبنا"

وأكدت الشعبية على ضرورة الارتقاء بالفعل النضالي الفلسطيني الموحّد على امتداد الوطن المحتل، فلا معنى للانكفاء أو الخوف أو الخضوع لتهديدات العدو وأجهزته القمعيّة إلا كوصفةٍ للانتحار والاستسلام أمام الإبادة التي لا يستثني منها العدو أحد من شعبنا.

ولفتت الشعبية ان المطلوب الآن تجاوز كل دعاة الاستسلام والخنوع للعدو، واستعادة شعبنا لسيادته على فعله وقراره ومصيره، وهذا لن يحدث إلا بالانخراط الواسع في هذه المعركة المصيرية.

واكدت الاحتلال لم ولن يفلح في تحقيق أهدافه من هذه الحرب، وأوهامه ستسقط وتتحطم تباعًا، فشعبنا لن يتراجع أو يستسلم بعد كل هذه التضحيات التي قدمها.