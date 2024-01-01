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هل تعترض أمريكا طريق أول دعوى ضد "إسرائيل" في محكمة العدل ال ...
رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري لــوطن: بعد ال7 من اكتوبر ...
الإغاثة الطبية في غزة لوطن: 77 % من المنشآت الصحية في قطاع غ ...
المختص بالشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين لوطن: نتنياهو بات معز ...
في الذكرى الـ59 لانطلاقتها.. فتح تؤكد على التمسك بالثوابت ور ...
مع بداية العام الجديد.. طوفان الأقصىى في يومها الـ87 ومجازر ...
مع دخول العام الجديد 2024.. كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشق ...
إصابة عنصري أمن إسرائيليين بعملية طعن وإطلاق النار على المنف ...
الاحتلال ارتكب 1825 مجزرة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي
عدد الشهداء هذا العام هو الأكبر في فلسطين منذ النكبة
المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً عسكرياً للاحتلال في ...
المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مجدداً القاعدة الأميركية ق ...
القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة حاويات كانت متجهة إلى دو ...
الجيش الأميركي: تعرض سفينة حاويات لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر
حزب الله: "إسرائيل" لا تستطيع إعادة المستوطنين إلى الشمال ون ...
الاقتصاد المنزلي في مواجهة الإغلاق والبطالة
حصار مطبق على مخيم العروب
القبور "مُكتظة" في محافظة الوسطى بقطاع غزة
"لا تدفعوا ثمن الرصاص الذي يقتل أطفالنا".. مقاطعة منتجات الا ...
شح الزيت والزيتون في غزة بسبب العدوان
الجبهات الشريكة تحوّل هزيمة "إسرائيل" العسكرية إلى هزيمةٍ اس ...
من المســافـة صفــر
أهداف عسكرية وسياسية لاجتياحات الضفة
هل يصمد القانون الدولي في مواجهة جرائم الإبادة في غزة
"2023" عام كفاح فلسطيني يتواصل
لجنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. ملف فساد أسود أغلق ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان: غياب تأمين صحي شامل.. حرمان الكثي ...
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
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