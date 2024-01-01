مع دخول العام الجديد 2024.. كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية ضخمة

وطن: أعلنت كتائب "القسام" الليلة، قصفها تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية، مع دخول العام الجديد 2024.

وقالت "القسام" في بيان إنها قصفت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90"، وذلك "رداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة".

واندلع حريق ضخم في احد المباني بتل أبيب جراء صواريخ المقاومة التي أطلقت مع دخول العام الجديد.

وقالت القناة "13" العبرية، إنه "مع حلول العام الجديد، وابل من الصواريخ أُطلق من غزة تجاه تل أبيب".

وقالت صحيفة ديعوت أحرونوت العبرية "ان"إسرائيل" استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من غزة".

وقصف "تل أبيب" هو الأول للقسام منذ 21 كانون أول/ ديسمبر الماضي، أي نحو عشرة أيام، ويأتي بعد 87 يوما من العدوان على غزة.