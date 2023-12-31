مع بداية العام الجديد.. طوفان الأقصىى في يومها الـ87 ومجازر الاحتلال وحرب الابادة تتواصل في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ87 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

و اعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة عن تسجيل 7000 مفقود و56 ألفا و451 مصابا و1.8 مليون نازح خلال 86 يوما من عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، كما ارتكب الاحتلال 1,825 مجزرة و28,822 شهيدا ومفقودا بينهم 9100 طفل خلال العدوان.

فيما يواصل الاحتلال غاراته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة مع بداية العام الجديد، حيث استهدف المستشفيات والمراكز الطبية واخرجها عن الخدمة ما ادى لوقوع مئات الشهداء وعدد كبير من الاصابات كما استهدف رفح ومخيم النصيرات، فيما جباليا استهدفت بغارات كثيفة ومتفرقة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها ال87: