المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً عسكرياً للاحتلال في الجولان السوري المحتل

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، هدفاً عسكرياً للاحتلال في الجولان السوري المحتل، بالأسلحة المناسبة.

وقالت المقاومة في بيانٍ لها إنّ هذا الاستهداف جاء نصرةً لأهالي قطاع غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، مشددة في بيانها على أنّها ستستمر في دكّ معاقل الاحتلال الإسرائيلي.

في سياقٍ متصل، قصفت فصائل المقاومة القاعدة الأميركية في الشدادي جنوب الحسكة شمالي شرقي سوريا، إذ سمعت أصوات انفجارات جراء القصفي المنطقة القريبة من القاعدة.

يُشار إلى أنّ المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت قاعدتي "خراب الجير" و"رميلان" التابعتين للاحتلال الأميركي في سوريا.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القواعد الأميركية في سوريا والعراق، ومنها: عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، بدعم أميركي، على قطاع غزّة، لليوم الـ 86 على التوالي.

وتوعّدت المقاومة الإسلامية في العراق الاحتلال الأميركي بأنّ قواعده في سوريا والعراق تُعَدّ هدفاً مشروعاً لها، بسبب الدور الرئيس للولايات المتحدة في الحرب على قطاع غزّة.

يُشار إلى أنّ المقاومة العراقية أكّدت مراراً أنّها مستمرة في استهداف الوجود الأميركي، نظراً إلى دعم واشنطن للاحتلال الإسرائيلي، وبسبب أدائها دوراً أساسياً في استمرار عدوانه على قطاع غزّة.

المصدر: "الميادين"