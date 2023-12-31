جيش الاحتلال يقرر تسريح 5 ألوية عسكرية من قطاع غزة

وطن: قرر قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي"هرتسي هليفي"، يوم الأحد، تسريح 5 ألوية احتياط من القتال في قطاع غزة؛ "وفقاً لآخر التطورات الميدانية"

وذكر موقع "والا" العبري، أن تسريح ألوية الاحتياط "يأتي بعد السيطرة على شمال قطاع غزة"، وفق زعمه.

ويشمل قرار التسريح اللواءين 551 و14، و3 ألوية إعداد أخرى ضمن سلاح المدرعات، وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انسحب مقاتلو لواء "جولاني" في من قطاع غزة، "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفق ما أورده موقع "واللا" الإخباري و"القناة 12".

ونقل الموقع عن "هليفي" قوله إنه سيتم تسريح قوات أخرى من القتال خلال الأسبوع الحالي.

ولم تسيطر قوات الاحتلال على أي حي من أحياء شمالي القطاع، وخاضت المقاومة مواجهات عنيفة معها، قبل اضطرار جيش الاحتلال للانسحاب من معظمها.

ووفق معطيات سابقة، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 506 جنود، من بينهم 172 قتلوا منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.