مستوطنون يعتدون على مواطنين في مسافر يطا

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على مواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس، إن مستوطنين بلباس جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على المواطن محمود عيسى أحمد محمد أثناء رعيه الأغنام، وعلى المواطن مالك ماهر أحمد محمد في خربة جنبا، واقتادوهما إلى أحد المراكز بعد تكبيلهما وتعصيب أعينهما، وأخضعوهما للتحقيق.

وأضاف أن قوات الاحتلال أجبرت المواطن محمد الجبارين، على إزالة الصفيح عن مسكنه في منطقة شعب البطم، وقد تعرض مسكنه المبني من الطوب للهدم عدة مرات من قبل المستوطنين.

وفي السياق ذاته، لاحق مستوطنون مواطنين أثناء رعيهم أغنامهم في وادي الجوايا، وخلة العدرة، فيما لاحق مستوطن مسلح أغنام المواطنين في خربة الطوبا.

وقال يونس، إن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في المسافر، والمتمثلة بالاعتقال وهدم المساكن وإلحاق الأضرار بالمشاريع وآبار المياه، بهدف السيطرة على المزيد من الأراضي لصالح الاستعمار، مشيرا إلى أن كافة التجمعات في مسافر يطا شكلت لجانا للحراسة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، التي تتم بحماية قوات الاحتلال.