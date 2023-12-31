المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مجدداً القاعدة الأميركية قرب مطار أربيل

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، استهداف قاعدة امريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق بالطيران المُسيّر.

وقالت المقاومة في بيانٍ لها إنّ الضربة التي استهدفت القاعدة الأميركية جاءت استمراراً في نهج المقاومة ورداً على المجازر الإسرائيلية ضد أهالي قطاع غزّة، مؤكدةً استمرارها في دكّ القواعد الأميركية.

يأتي ذلك بعد أن استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق القاعدة الأميركية ذاتها شمالي العراق.

وأمس، استهدفت فصائل المقاومة بالصواريخ القاعدتين الأميركيتين في حقلي "العمر" و"كونيكو". جاء ذلك بعد ساعاتٍ من إعلان المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة "حرير" الامريكية، الواقعة في أربيل، شمالي العراق، عبر الطيران المُسيّر.

يُشار إلى أنّ المقاومة العراقية أكّدت مراراً أنّها مستمرة في استهداف الوجود الأميركي، نظراً إلى دعم واشنطن للاحتلال الإسرائيلي، وبسبب أدائها دوراً أساسياً في استمرار عدوانه على قطاع غزّة.

المصدر: "الميادين"