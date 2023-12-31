الاحتلال ارتكب 1825 مجزرة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي

وطن: قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 150 شهيدًا و286 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة د.أشرف القدرة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم ال86 إلى 21822 شهيدًا، منهم 9100 شهيد من الأطفال، 6500 شهيد من النساء, فيما استشهد 312 من الطواقم الطبيّة و40 شهيدًا من طواقم الدفاع المدني، فضلًا عن 106شهداء من الصحفيين، 56451 جريحًا منذ بدء معركة طوفان الأٌقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1825 مجزرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأنّ هناك 28822 شهيد ومفقود منهم 21822 شهيدًا وصلو المستشفيات.

ولفت المكتب الإعلامي إلى استمرار اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 99 من الكوادر الصحيّة و10 معتقلين من الصحفيين.

وذكر 1.8 مليون نازح في قطاع غزة يعيشون حالة إنسانيّة وصحيّة كارثية في أماكن اللجوء, حيث بلغ عدد المصابين بالأمراض المعدية نتيجة النزوح إلى 355 ألف مصاب.

وفيما يتعلق بالأضرار الماديّة، قال المكتب الإعلامي الحكومي إنّ الاحتلال الإسرائيلي دمّر 126 مقرًا حكوميًا، و92 مدرسة وجامعة دمّرها الاحتلال بشكلٍ كامل وأخرجها عن الخدمة و285 مدرسة وجامعة دمّرها الاحتلال بشكلٍ جزئي.

كما دمّر الاحتلال 199 مسجدًا بشكلٍ كلّي و 212 مسجد دمّره الاحتلال بشكلٍ جزئي فضلًا عن 3 كنائس.

ودّمر الاحتلال 65000 وحدة سكنيّة تدميرًا كليّاً و 290000 وحدة سكنيّة تدميرًا جزئيًّا.

وفي ظل استمرار حرب الاحتلال على المستشفيات والقطاع الطبي, أكّد المكتب الإعلامي الحكومي أنّ استهدافات الاحتلال المتكررة على القطاع الصحي أخرج منها 23 مستشفى و53 مركزًا صحيًّا عن الخدمة.

كما استهدف الاحتلال 142 مؤسسة صحيّة بشكلٍ جزئي, إضافة إلى تدميره 104 سيارات إسعاف أخرجها عن الخدمة.

ولم تسلم المواقع الأثريّة من بطش الاحتلال، إذ دمّرت قوات الاحتلال 200 موقع أثري وتراثي في قطاع غزة من أصل 325 موقع أثري.