القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة حاويات كانت متجهة إلى دولة الاحتلال

وطن: أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، أنّ التحركات الأميركية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنع اليمن من أداء واجبه.

وقال العميد سريع، في حسابه عبر منصة "أكس"، إنه "بينما كانت قواتنا البحرية تمارس مهامها في البحر الأحمر، أقدمت القوات الأميركية على الاعتداء على 3 زوارق لقواتنا، ما أدى إلى استشهاد وفقدان عشرة أفرادٍ من منتسبي القوات البحرية".

وأضاف أنّ "القوات اليمنية تؤكد أنّ امريكا يتحمل تبعات هذه الجريمة وتداعيتها، وأنّ تحركاته العسكرية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنع اليمن من تأدية واجبه دعماً للمظلومين في فلسطين وغزة".

وأشار إلى أنّ القوات البحرية اليمنية "نجحت في استهداف سفينة حاويات كانت متجهة إلى دولة الاحتلال بعد رفضها الاستجابة لنداءاتنا"، مجدداً النصح "للدول كافة بعدم الانجرار مع المخططات الأميركيّة الهادفة إلى إشعال البحر الأحمر".

وشدّد سريع على أنّ "القوات اليمنية لن تتردد في التصدي لأي عدوان ضد بلدنا وشعبنا"، لافتاً إلى أنها "تؤكد بياناتها عن منع مرور السفن الإسرائيلية كافة أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وكان العميد سريع قد حذّر، قبل يومين، "امريكا من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا وشعبنا"، مؤكداً أنّ موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية "ثابت ومبدئي، ولن يتغير مهما كانت التطورات، ومهما بلغت التحديات".

بدوره، أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، قبل أيام، أنّ "الولايات المتحدة ستكون هدفاً مباشراً إذا اعتدت على اليمن"، مشيراً إلى أنّ الأميركيين يعرفون جدية هذا التحذير.