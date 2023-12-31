النخالة: لا تبادل أسرى مع الاحتلال من دون وقف العدوان وانسحابه من غزة

وطن: قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، إنّه "لن يكون بيننا وبين الاحتلال صفقات لتبادل الأسرى أو غير ذلك، ما لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأضاف النخالة أنّه "لا صفقات تبادل للأسرى بلا انسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة"، مؤكداً أنّه "لا قيمة لأي حديث آخر في حال لم تتم هذه الشروط".

وتستمر المقاومة في تكبيد الاحتلال خسائر فادحة خلال المعارك في قطاع غزة، وأفاد مراسل الميادين، صباح اليوم الأحد، بأنّ المقاومة الفلسطينية، أفشلت محاولات إسرائيلية للتقدم في جنوب شرق دير البلح، وباتجاه عمق مخيم البريج.

وجاءت تصريحات النخالة رداً على ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنّ "صفقة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة، سوف تُنفَّذ".

وأقر نتنياهو، يوم أمس، بأنّ الحرب تدور في كل الجبهات، الأمر الذي جعل الأثمان مؤلمة، مؤكداً أنّ "الحرب ستستمر أشهراً طويلة".

المصدر: "الميادين"