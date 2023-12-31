جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك غزة

وطن: أفاد جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن اثنين من جنوده قد قتلا في معارك وسط وشمال غزة، مما يرفع عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين إلى 505 منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على القطاع المحاصر.

وأعلن الجيش في بيان عن مقتل ضابط الاحتياط إيليراز غاباي خلال مشاركته كمقاتل بالكتيبة 7810 في لواء يفتاح (11) في معركة وسط القطاع.

بالإضافة إلى مقتل جندي الاحتياط ليآف سيعدا، خلال مشاركته كمقاتل في كتيبة الهندسة 7107 في معركة شمال القطاع.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 ضباط وجندي خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية بالقطاع، وأحد الضباط برتبة رائد بكتيبة الهندسة بلواء غولاني، وآخر قائد فريق بدورية غفعاتي في غزة، بالإضافة إلى إصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول