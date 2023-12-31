الجيش الأميركي: تعرض سفينة حاويات لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر

وطن: أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) عن تعرض سفينة حاويات لهجوم صاروخي خلال عبورها البحر الأحمر، وفق ما نقلته رويترز.

وقالت القيادة في منشور على منصة إكس إن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدانمارك أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وإن المدمرة الأميركية "غريفلي" استجابت لاستغاثة السفينة.

وأضافت أن المدمرة الأميركية أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها انصار الله في اليمن أثناء استجابتها لاستغاثة السفينة.

وأوضحت "سنتكوم" أن "أنباء وردت بأن السفينة قادرة على الإبحار، ولا أنباء عن وقوع إصابات".

وأشارت إلى أن هذا هو الهجوم الـ23 الذي يشنه أنصار الله على سفن تجارية منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومساء أمس السبت، نصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن العابرة في البحر الأحمر بتوخي الحذر، وذلك إثر تلقيها تقريرا عن حادث على بعد نحو 55 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني.

وقالت الهيئة على موقعها إنها تلقت تقريرا عن حادث جديد وقع على بعد نحو 55 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة في اليمن، دون مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن "السلطات تحقق في الأمر".